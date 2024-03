Inscrições abertas para cursos de qualificação em Faxinal do Soturno

Publicado na última quinta-feira, dia 7, o edital de abertura das inscrições para cursos de qualificação e capacitação profissional, do programa RS Qualificação, em Faxinal do Soturno.

Conforme o edital, são ofertados cursos de qualificação nas áreas de comércio e serviços:

– Arte de Cozinhar (60h)

– Atendimento ao Turista (40h)

– Básico em Marcenaria (80h)

– Carpintaria (60h)

– Técnicas no Serviço de Garçom (40h)

Os cursos serão realizados entre os meses de abril e novembro deste ano, em dias e horários a serem definidos. O público-alvo são pessoas desempregadas e/ou subocupadas, residentes no município, com idade mínima de 16 anos.

As inscrições encerrarão no dia 5 de abril, na Prefeitura de Faxinal do Soturno. Para confirmar a vaga é necessário apresentar cópia do documento de identidade, comprovante de residência e cópia da Carteira de Trabalho, se possuir. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno