Inscrições abertas para Curso de Especialização em Educação: Espaços e possibilidades para educação continuada

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o “Curso de Especialização em Educação: Espaços e possibilidades para educação continuada” ofertado pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense (Campus Pelotas).

Com duração de 14 meses, são ofertadas 22 vagas por Polo de Educação Superior dos municípios de Agudo, Restinga Sêca, Cachoeira do Sul, Canguçu, Panambi, Rosário do Sul, São Lourenço do Sul e Três Passos. A seleção será realizada conforme pontuação da avaliação da formação acadêmica de graduação, vínculo profissional e nível de ensino de atuação do candidato.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 12 de agosto. As aulas tem previsão de iniciar no mês de setembro.

Clique AQUI e acesse o edital completo.