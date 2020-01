Inscrições abertas para concurso público da Prefeitura e Câmara de Agudo

Estão abertas até o próximo dia até 3 de fevereiro as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Agudo e Câmara de Vereadores.

Conforme edital, há vagas para Arquivista, Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Contador, Contador – Câmara de Vereadores, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Médico Clinico Geral, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Odontólogo, Professor de Anos Iniciais, Professor de Artes, Professor de Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Alemã, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Psicólogo, Agente Comunitário de Saúde – Microárea 1, Agente Comunitário de Saúde – Microárea 2, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Legislativo – Câmara de Vereadores, Fiscal, Oficial Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Informática – Câmara de Vereadores, Técnico em Segurança do Trabalho, Telefonista – Recepcionista, Telefonista – Recepcionista – Câmara de Vereadores, Calceteiro, Eletricista, Mecânico, Monitor de Escola, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Vigilante, Zelador de Cemitério, Operário, Merendeira – Servente.

As inscrições serão somente pelo site www.legalleconcursos.com.br. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet será disponibilizado computador junto ao Telecentro, no prédio da Biblioteca Pública Municipal.

Os valores das inscrições variam de R$80,00 a R$200,00, de acordo com a escolaridade exigida.

As provas serão realizadas nos dias 21 e 22 de março.

Mais informações no Edital 001/2020, disponível no site www.agudo.rs.gov.br, na área “Concurso” e no mural da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Agudo