Inscrições abertas para a segunda edição da Cavalgada do Futuro de Formigueiro

Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Cavalgada do Futuro de Formigueiro que ocorrerá no próximo dia 12 de outubro, a partir das 7h30min.

Neste ano a cavalgada partirá da Sede Campeira do CTG Coxilha Verde em direção ao CTG Carreteiros do Pago, com atividades para reforçar a importância de manter acesa a chama da tradição nas crianças. As refeições serão ofertadas apenas para os participantes da cavalgada. O público participante deve ter de 0 a 12 anos e os pais ou responsáveis podem acompanhar aqueles que necessitam da presença.

As inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Eventos (SMECDE), com Rubi Renck, assessor de Cultura da Prefeitura de Formigueiro, ou diretamente com Paulo Barreto. Para mais informações entre em contato pelos telefones: (55) 3236-1075, 99937-5011 ou 99949-3982.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro