Inscrições abertas para a nova corte de soberanas de Faxinal do Soturno

O concurso que elegerá a nova corte de Faxinal do Soturno está com inscrições abertas desde a quarta-feira, dia 13. Podem participar jovens com idade entre 15 e 24 anos, que residem em Faxinal do Soturno. As inscrições podem ser feitas no Gabinete do Prefeito (Rua Júlio de Castilhos, 609) até as 17h do dia 3 de novembro.

A escolha das soberanas – Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa – se dará em três etapas: prova escrita de conhecimentos gerais sobre o Município; apresentação oral e desfile. A prova escrita será realizada no dia 26 de novembro, no Auditório Municipal, e a apresentação oral e desfile ocorrem no dia 4 de dezembro, no Esporte Clube Cruzeiro.

O trio irá representar Faxinal do Soturno no período de 2021 até 2023. A corte atual, eleita em dezembro de 2018, é composta pela Rainha Ana Carolina Bulegon, 1ª Princesa Letícia Baratto e 2ª Princesa Letícia De Nardin.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Clique AQUI e acesse o regulamento e ficha de inscrição.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno