Inscrições abertas para a III Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial – Geoparque Quarta Colônia

Abriu nesta segunda-feira, dia 6, o período de inscrições para a III Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial – Geoparque Quarta Colônia.

As atividades do evento ocorrerão semanalmente, de 22 de setembro ao dia 24 de novembro, sempre às quartas-feiras, às 18 horas, pelo Canal do Youtube do Geoparque Quarta Colônia, quando terá a presença de diversos professores e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que abordarão a Educação Patrimonial dentro de suas áreas de atuação.

Com as inscrições encerrando no próximo dia 15, o evento é destinado para todas as pessoas interessadas pela temática. Ao final, aos que participarem ao menos de sete encontros irão receber certificados.

