Inscrições abertas para a Feira de Produtos Coloniais e Artesanato da Festa Regional do Arroz de São João do Polêsine

Estão abertas até o próximo dia 18 de abril as inscrições para participar da Feira de Produtos Coloniais e Artesanato da 65ª Festa Regional do Arroz de São João do Polêsine.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição na Emater/Ascar polesinense, que está localizada na Rua Elisa Sonego, ao lado da Câmara de Vereadores. Depois do prazo encerrado, será agendada uma reunião com os inscritos, juntamente da Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção Municipal e Emater, para esclarecer dúvidas sobre a comercialização de produtos.

A 65ª Festa Regional do Arroz de São João do Polêsine ocorrerá de 13 a 15 de maio e tem como lema: “Família, trabalho e espiritualidade”.