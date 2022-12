Inscrições abertas para a escolha das novas Soberanas de São João do Polêsine

Estão abertas até o próximo dia 23 de dezembro as inscrições para o concurso de escolha das Soberanas que irão representar São João do Polêsine nos próximos dois anos.

Entre os requisitos para inscrição as candidatas deverão ter entre 14 a 21 anos e residir no município. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, localizada na Rua Guilherme Alberti, nº 1631, junto à Prefeitura.

A cerimônia de escolha das novas Soberanas de São João do Polêsine está prevista para ocorrer no dia 6 de janeiro de 2023, a partir das 18h, na Sace Polesinense.

Clique AQUI e acesse o regulamento completo.