Inscrições abertas para a Escola de Negócios da AMF

Em um curso voltado a proporcionar ao empresário e profissional do setor de vendas estratégias, técnicas e ferramentas capazes de impulsionar o desempenho dos seus projetos, a Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, apresenta para todo o Estado do Rio Grande do Sul a abertura da nova turma do curso Escola de Negócios – Vendas e Atendimento ao Cliente.

Com o propósito de desenvolver a inteligência estratégica das lideranças comerciais, potencializar a área de vendas do negócio e qualificar o atendimento ao cliente na direção da excelência, cada participante é instigado durante 16 encontros a aplicar todos os conhecimentos na ação prática e diária da empresa, visando a transformação dos conteúdos estudados em vendas.

Para atingir esses resultados, cinco eixos temáticos norteiam as aulas: Liderança e inteligência em vendas; Estratégias do negócio e o planejamento comercial; Estruturação do processo de vendas; Desenvolvimento e potencialização da equipe de vendas; Relacionamento com o cliente e a Arte de saber servir.

Inscreva-se agora mesmo e tenha aulas com lideranças e experts na área comercial, com vivência de mercado e ação demonstrada de sucesso. Porque na AMF, só ensina quem faz!

Mais informações nos telefones (55) 3289.1139/9.9606.3465 ou no site:

www.escolanegociosvendas.com

Fonte: AMF