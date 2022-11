Inscrições abertas para a Colônia de Férias do Cras de Nova Palma

Foto: Arquivo/Prefeitura de Nova Palma

Abriu nesta terça-feira, dia 22, o período de inscrições para a Colônia de Férias do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Nova Palma. Atividades não foram realizadas nas duas últimas temporadas de Verão em razão da pandemia do Covid-19.

Podem participar crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, além de idosos acima de 60 anos. As atividades ocorrerão entre os dias 10 e 27 de janeiro de 2023 no Balneário Municipal e em outros locais a serem definidos.

As inscrições, que são gratuitas, são realizadas até o dia 9 de dezembro na sede do Cras, com horário de atendimento das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.