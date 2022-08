Iniciou na Quarta Colônia o Curso de Extensão Escola de Inovações Pedagógicas

No último sábado, dia 6, ocorreu no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, iniciou Curso de Extensão Escola de Inovações Pedagógicas promovido pela Fundação Antonio Meneghetti e Antonio Meneghetti Faculdade.

Na aula inaugural quem esteve palestrando a professora Andrea Filatro, profissional de destaque no Brasil em relação ao trabalho com as Metodologias Inov-ativas na área da Educação.

Estiveram presentes no auditório principal da Antonio Meneghetti Faculdade 120 educadores e profissionais da educação, abrangendo 16 municípios da Quarta Colônia e Região Central do Estado.

Fonte: Fundação Antonio Meneghetti