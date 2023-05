Iniciou em Faxinal do Soturno a substituição da iluminação pública

A substituição da iluminação pública em Faxinal do Soturno iniciou na última segunda-feira, dia 8. Esta é uma proposta que já vinha sendo estudada pela Administração Pública e que tem por objetivo melhorar e modernizar a iluminação pública.

“Quando iniciamos nosso Governo em 2021, tínhamos como meta melhorar a condição da iluminação pública do Município. Com uma iluminação pública eficiente, tornando a via pública visível, aumentamos a segurança do espaço urbano”, explica o prefeito Clovis Alberto Montagner.

Segundo o eletricista Luiz Carlos Prevedello, ao todo, estão sendo instaladas 180 luminárias de LED de 150 watts. É uma iluminação moderna, potente e com alto poder de iluminação.

Nesse primeiro momento, está sendo realizada a substituição de toda a iluminação da Avenida Vicente Pigatto e também da ciclovia, facilitando a circulação dos cidadãos que a utilizam. Em um segundo momento, a ideia é expandir para outras partes da cidade a substituição das luminárias.

A obra está sendo realizada pela empresa Zagonel S.A, licitada no valor de R$ 215.190,00. A previsão de conclusão é até a próxima semana.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno