Início do ano letivo em Silveira Martins será definido dia 17 de fevereiro

A Administração Municipal de Silveira Martins, através da Secretaria Municipal de Educação, deverá comunicar no próximo dia 17 de fevereiro, a data e o formato adotados pelo município para o início das atividades de ensino aprendizagem do ano letivo 2021 da rede municipal.

De acordo com a Secretaria de Educação, está se dedicando especial cuidado aos estudantes e profissionais, que tem relação estreita com o atendimento da legislação expresso em decretos, normativas e recomendações emitidos pelos órgãos competentes, dentre os quais as Secretarias Estaduais de Educação e de Saúde, o Conselho Nacional de Educação e o Ministério Público.

Nesta semana os municípios da região receberam nova recomendação do Ministério Público, que apresenta demandas a serem atendidas. A Secretaria de Educação de Silveira Martins está diagnosticando as condições e meios de atendimento da referida recomendação para então informar aos alunos, responsáveis e profissionais do ensino.

Na manhã desta quarta-feira, dia 10, a secretária de Educação, Sílvia Fioreze, a diretora da Escola João Frederico Saveganago, Carolina Maffini e a supervisora escolar Jessica, Stefanel, participaram de reunião da AMCentro onde o presidente da entidade e o setor jurídico abordaram sobre a recomendação. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, através de sua coordenadora, apresentou o sistema Educare de Educação para apreciação dos Secretários de Educação.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins