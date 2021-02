Início do ano letivo em Formigueiro será no modo remoto

O início do ano letivo nas instituições de ensino do município de Formigueiro será no dia 8 de março. Neste dia às aulas, tanto nas escolas estaduais como municipais, será de forma remota.

A decisão foi tomada em reunião na manhã desta sexta-feira, dia 26, entre membros do poder Executivo e a secretária de Educação, professora Isabel Fantinel.

A escolha da forma remota, tem como finalidades prevenir a transmissão e propagação do CORONAVÍRUS.(COVID-19). O Executivo Municipal vai manter este sistema de educação no município, até que uma nova situação pandêmica seja avaliada.

O decreto foi assinado na manhã desta sexta-feira, pelo prefeito em exercício, Gilson Murilo Severo e pelo secretário de Administração, Fabiano da Luz.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro