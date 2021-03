Início do ano letivo em Agudo será dia 8 de março

A Secretaria de Educação de Agudo, juntamente com os Centros de Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE-E Locais), está preparando um retorno às aulas de maneira segura.

Para a Educação Infantil – creche, isto é, para as crianças de 0 a 3 anos que frequentam escolas, o retorno será no dia 8 de março. Esse público terá aulas de maneira escalonada, conforme o turno de manhã ou tarde. A forma escalonada é aquela que os estudantes são divididos, para evitar aglomerações, como, por exemplo, parte da turma no turno da manhã e outra parte da turma no turno tarde.

Já para os estudantes de Ensino Fundamental, isto é, do 1º ano ao 9º ano, e alunos do Pré-I e do Pré-II, o retorno será também no dia 8 de março. Para esses estudantes, as aulas serão realizadas de maneira remota. Porém, o calendário poderá ser alterado, conforme eventuais flexibilizações no Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado, e às aulas ao decorrer do ano podem ser de maneira híbrida, maneira híbrida é aquela em que os alunos têm aula presencial e remota.

Por fim, a Secretaria de Educação de Agudo reforça aos pais e responsáveis dos alunos que podem procurar a secretaria das Escolas para retirar dúvidas e entender como irá funcionar o ano letivo, e também assinar o Termo de Responsabilidade, que garante o retorno das crianças às escolas.

Fonte: Prefeitura de Agudo