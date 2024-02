Iniciativas esportivas da Quarta Colônia já podem se inscrever no “Segue o Jogo 2”

Já estão abertas as inscrições para o edital “Segue o Jogo 2”, uma parceria entre a Secretaria Estadual do Esporte e Lazer e Central Única das Favelas (Cufa-RS). Ação tem o objetivo de mapear e renovar materiais e equipamentos de projetos esportivos voluntários sediados e atuantes no Rio Grande do Sul.

Com recursos financeiros repassados pelo Governo do Estado, o edital irá selecionar iniciativas individuais ou coletivas esportivas voluntárias para o recebimento de artigos esportivos em três distintas faixas de valores: até R$ 2 mil, até R$ 5 mil e até R$ 10 mil.

A partir de critérios estabelecidos no edital, com foco na qualificação, estímulo e adequada execução de projetos sociais voluntários na área do esporte, a ação possibilita o exercício de uma função ressocializadora, sendo elas pessoas físicas e/ou jurídicas que desenvolvam projetos esportivos voluntários há dois anos, ou mais, dentro dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.

As inscrições estão abertas até às 23h59min do dia 20 de abril de 2024 no site: www.editalsegueojogo.org