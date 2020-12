Iniciam os preparativos para a Romaria de N. Sra. dos Navegantes de Dona Francisca

Na última segunda-feira, dia 14, junto da Sala de Atendimentos da Secretaria Paroquial, tiveram início as tratativas para a realização da Romaria de Nossa Senhora dos Navegantes de Dona Francisca para 2021.

Contando com a participação do padre Elvin Limberger, pároco da Paróquia São José; Odair Mann, representando o Conselho Paroquial; Olavo Cassol, prefeito eleito de Dona Francisca; e Ricardo Zimmer, futuro secretário municipal de Indústria, Cultura e Comércio, ficou definido que o evento religioso ocorrerá no 31 de janeiro e no dia 2 de fevereiro de 2021.

Segundo os organizadores, nos próximos dias serão divulgados mais detalhes da festa de Nossa Senhora dos Navegantes que é a padroeira de Dona Francisca.

Fonte: Paróquia São José