Iniciam as obras da sede própria do Cras de São João do Polêsine

A Secretaria de Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine comemora o início das obras de construção da sede própria do Centro de Referência da Assistência Social – Cras.

De acordo com o prefeito, Matione Sonego, o valor da obra é de R$ 329.612,88, com recursos do Ministério da Cidadania, liberados pelo deputado federal Osmar Terra, articulados juntamente com o deputado estadual, Beto Fantinel.

A unidade será construída ao lado do Centro de Eventos, em frente a Prefeitura Municipal e terá capacidade para atender as famílias em vulnerabilidade. Entre os serviços oferecidos estão às transferências e geração de renda, além de Benefícios de Prestação Continuada.

“Com a construção da unidade, estamos consolidando e garantindo acesso e qualidade nos serviços de assistência social”, destaca o prefeito, Matione Sonego.

Obras no Posto de Saúde

Outra conquista da Secretaria de Saúde de São João do Polêsine são as obras de melhoria no Posto de Saúde da sede, com a troca de piso em todas as salas e outras pequenas reformas para oferecer um ambiente ainda melhor para os usuários e servidores.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine