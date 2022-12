Iniciado no mês de novembro, Programa Juro Zero já aplicou R$ 136 mil em Restinga Sêca

O Programa Juro Zero, fruto da parceria entre Prefeitura de Restinga Sêca e Imembuí Microfinanças, já aplicou em pouco mais de um mês de atividade no município, R$ 136 mil destinados aos empreendedores.

Programa nasceu em Santa Maria em agosto de 2020, no auge da pandemia da Covid-19, para ajudar pequenos e microempreendedores com dificuldades para manter seus negócios durante este difícil período.

O início do projeto foi desenvolvido junto à Prefeitura de Santa Maria, espalhando-se por mais cinco cidades gaúchas, dentre elas o município de Restinga Sêca, onde a empresa iniciou as atividades em 7 de novembro deste ano, após a aprovação da Lei Ordinária nº 3.807/2022 e assinatura do termo entre a Administração Municipal e a Imembuí Microfinanças, realizada na abertura da 6ª Exposição Feira de Restinga Sêca (ExpoRestinga).

Ao todo, após dois anos de operação, o Juro Zero já emprestou mais de R$ 6 milhões a micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul, sendo que, deste montante, R$136 mil foram para empreendedores de Restinga Sêca, dos quais 58,82% são prestadores de serviços e outros 41,18% comerciantes. Não houveram procuras do setor produtivo, o qual também tem acesso ao microcrédito por meio do programa. Outros R$ 114 mil no total estão disponíveis para interessados que preencherem os requisitos.

O programa autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio aos microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME), Agroindústrias Familiares, profissionais autônomos, mediante cumprimento de condições específicas.

Os valores disponíveis partem de R$500 até R$10 mil, sem cobrança de taxa de juros. Ao efetuar o pagamento das 10 primeiras parcelas, sem atraso, as duas últimas serão quitadas pela Prefeitura de Restinga Sêca.

Mais informações sobre o serviço prestado podem ser obtidas junto à Estação Férrea.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca.