Iniciadas as intervenções nas sangas da comunidade de Santuário, interior de Restinga Sêca

A Prefeitura de Restinga Sêca, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, iniciou ontem, 23, uma intervenção nas sangas situadas no km 212 da RSC-287, localidade de Santuário.

A região é considerada uma das mais delicadas durante os episódios climáticos que resultaram no extravasamento do leito dos cursos d’água, trazendo prejuízos graves à comunidade local, sobretudo às residências que margeiam a RCS-287 e a ERS-149, em direção ao Recanto Maestro.

Conforme o Secretário da pasta, Pedro Monego, o setor responsável já vinha trabalhando para efetuar o licenciamento ambiental da intervenção, que consiste na limpeza dos dejetos que estão depositados na água, impedindo a normalização do curso e um extravasamento mais rápido, devido à alta densidade de material por metro quadrado.

De acordo com o Prefeito Norton Soares, este é um trabalho importante de prevenção, considerando o histórico de problemas ocasionados pelas chuvas. No trabalho, está sendo utilizada a escavadeira rotativa do Condesus, possibilitando que o Município siga realizando outras intervenções nas estradas, enquanto o maquinário está dedicado exclusivamente a esta tarefa.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca