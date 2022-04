Iniciadas as atividades do Proerd em Ivorá

Tiveram início em Ivorá, através da Brigada Militar, as aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – Proerd, ministradas pelo soldado Mendes.

Neste semestre, o programa vai abranger todos os alunos das séries iniciais da Educação Infantil, sendo do 1°ao 4° anos e 5°anos das Escolas Municipais: Victor Waihrich, Duque de Caxias e David Simonetti e da Escola Estadual Padre Pedro M. Copetti, ainda 2 turmas do 7° ano da Escola Padre M. Copetti.

Séries iniciais Escola Victor Waihrich, na comunidade Colônia Pereira de Souza.

Os alunos terão oito encontros, nas séries iniciais e 10 encontros, nos 5° e 7° anos, no decorrer do semestre e no final uma formatura com entrega de diplomas e medalhas de melhores redações.

Ainda em parceria com a Prefeitura, comunidade e comerciantes serão confeccionadas camisetas para os 107 alunos que participarão do Proerd.

O programa tem por objetivo propor ações conjuntas entre polícia militar, professores, estudantes, pais e comunidade, para prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência na comunidade escolar gaúcha e promover melhora da qualidade de vida.

Séries iniciais Escola Duque de Caxias na Comunidade Linha Cinco

Fonte: Brigada Militar de Faxinal do Soturno