Iniciada programação do Natal Canto e Luz de Faxinal do Soturno

Teve início nesta segunda-feira, dia 9, com a Caravana do Papai Noel, a programação do Natal Canto e Luz 2024, de Faxinal do Soturno. Evento tem cobertura da Rádio Integração.

A equipe de voluntários e servidores municipais percorreu as comunidades de Val Veronês, Linha Guarda Mor, Linha Saxônia e Santos Anjos distribuindo balas e brinquedos, fazendo a alegria de crianças e adultos.

A Caravana continua ao longo desta semana, até sábado, dia 14 . Confira os próximos roteiros:

Terça-feira, dia 10 – a partir das 19h: Linha dos Gonçalves, Sítio dos Mellos e Sítio Alto;

Quinta-feira, dia 12 – a partir das 18h30: Novo Treviso, Linha Formosa, Vila Jardim e Vila Medianeira;

Sexta-feira, dia 13 – a partir das 19h: Linha Nova Palma, Linha São Luiz, Linha Vendruscolo e Vila Santo Antônio;

Sábado, dia 14 – a partir das 18h30: Linha Dona Francisca, Vila Falcão, Vila Verde Teto e Centro. As crianças da Vila Falcão e da Vila Verde Teto devem aguardar no Parque de Exposições.

A programação encerrará no domingo, dia 15. Confira a programação:

Dia 15 de dezembro – Praça Vicente Pallotti

18h às 21h – Pintura facial

19h30min – Apresentação de Corais – Coral Santa Cecília, de Faxinal do Soturno; Coral Municipal Vozes do Vale, de Dona Francisca; Coral Municipal Cantanti Del Grappa, de Ivorá; e Coral Ricordi D’Itália, de Camobi.

20h15min – Chegada do Papai Noel

20h30min – Show com a banda Nave Som

Dias 20, 21, 22 e 23 – Passeios com o trenzinho iluminado, a partir das 18 horas, com saída em frente à Casa do Papai Noel, na Praça da Matriz.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno