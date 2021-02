Iniciada a primeira colheita de Olivas no Recanto Maestro

A Quarta Colônia mais uma vez está fazendo história na efetivação de novos empreendimentos. Desta vez é o Azeite Recanto Maestro, localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, que dá mais um passo importante na consolidação das Oliveiras. Isso porque ocorre desde segunda-feira, dia 1°, a primeira colheita de Olivas.

Com apenas três anos do plantio do primeiro pé, hoje a plantação ocupa uma área com cerca de 50 hectares e já apresenta os primeiros frutos. “Nossa região é muito conhecida com a soja, com o arroz e com a pequena agricultura. Nós estamos incluindo mais um cultivo, um produto, algo novo que também pode enriquecer a nossa economia agrícola da região, ser mais uma alternativa”, definiu Any Rothmann, da Fundação Antonio Meneghetti, em entrevista à Rádio Integração.

Com as mudas vindas da Espanha, o que deve garantir uma melhor qualidade do azeite produzido deixando ele mais leve, fresco e com a essência do sabor da fruta, nesta safra é estimada a colheita de 1,2 tonelada de Oliva.

Diversos profissionais estão atuando no Recanto Maestro desde o início do plantio. Todo trabalho nas Oliveiras é realizado com muita dedicação para garantir a qualidade ao final de todo o processo. “Meu agradecimento por essas 25 pessoas que ajudaram, efetivamente, a construir esse sonho que é de a gente ter o cultivo de Oliveiras aqui no Recanto Maestro e quem sabe, amanhã, na região”, enaltece Any.

Com a estrutura física da Azeite Recanto Maestro em construção às margens da ERS-149, onde a projeção é que para a safra de 2022 esteja concluída, todos os frutos colhidos nesta semana serão encaminhados para a empresa Olivas do Sul, em Cachoeira do Sul. Lá, os frutos serão processados e engarrafados, quando deverão ser produzidos 200 litros de azeite.

“Esta é mais uma grande vitória do município de Restinga Sêca, da nossa região. Estamos comemorando por ter somente 3 aninhos e já teremos o nosso primeiro azeite”, finaliza Any.