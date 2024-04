Iniciada a obra de reforma da Praça Vicente Pallotti, em Faxinal do Soturno

Foram iniciadas nesta semana as obras de reforma do quiosque e execução de banheiros públicos e de espaço coberto na Praça Vicente Pallotti, em Faxinal do Soturno.

Nesta quarta-feira, dia 10, são colocados os tapumes para delimitar o espaço onde serão realizados os trabalhos. A Administração Municipal informa que com o decorrer da obra não será possível o acesso à área dos banheiros e pede a compreensão dos munícipes e dos visitantes.

A obra será realizada em uma área de 291,40m², com o prazo de sete meses até a conclusão.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno