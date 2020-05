A Secretaria de Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine iniciou a Campanha do Agasalho deste ano. Em decorrência da pandemia do Coronavírus, este ano a campanha será um pouco diferente.

As doações devem ser entregues na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a distribuição das peças de roupas será por meio de agendamento. Doações devem ser entregues até o dia 27 de maio. Mais informações pelo telefone (55) 3269.1069.