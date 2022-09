Inicia plantio da lavoura destinada ao ato de Abertura Oficial da Colheita de Arroz

O plantio da lavoura de arroz destinada à 33ª Abertura Oficial da Colheita de Arroz e Grãos em Terras Baixas teve início nesta segunda-feira, 26 de setembro. Compõem a área as cultivares BRS Pampa CL, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e Irga 426 CL, lançamento do Instituto Riograndense do Arroz (Irga). O evento vai para a sua quinta edição consecutiva na sede da Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), e ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2023, tendo como tema central “Arrozeiros como produtores multissafras”.

Plantio Área Abertura da Colheita – Crédito André Matos Divulgação

O diretor técnico da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz), André Matos, afirma que a Abertura da Colheita está focada em trazer novidades em termos de melhoramento genético, lançamento de novos produtos, Integração Lavoura-Pecuária e Irrigação. “São portfólios cada vez mais robustos de diversas empresas e instituições como Epagri, Embrapa, Irga e as universidades UFPel, Ufrgs e UFSM, que vão estar presentes ao evento”, destaca.

Conforme Matos, nesta edição, a lavoura Breno Prates (lavoura do ato da Abertura da Colheita do arroz) estará dividida também com soja e milho. “O nosso objetivo é tentar ilustrar as colheitas destas culturas demonstrando a importância da integração delas no verão”, observa, reforçando que terão, ainda, a lavoura FMC de arroz, a lavoura BASF de soja, a lavoura Morgan de milho, além da área Yara de pecuária e as mais de 40 vitrines tecnológicas das mais importantes empresas e instituições focadas em altas produtividades em terras baixas.

A programação manterá os formatos on-line, através do site do evento, e presencial, e será focada nas áreas técnica, mercadológica, de novas tecnologias e ambiental. Além das atividades de campo com o Roteiro Técnico nas Vitrines Tecnológicas, ocorrerão visitas à Feira de produtos e serviços, entrega das Homenagens Pá do Arroz, programação do Auditório, com reuniões, palestras, painéis e debates e a cerimônia do Ato da Abertura Oficial.

A 33º Abertura Oficial da Colheita de Arroz e Grãos em Terras Baixas é uma realização da Federarroz, com a correalização da Embrapa e Senar/RS, e apoio do Irga e Prefeitura Municipal de Capão do Leão. As inscrições para o evento serão gratuitas, através do site www.colheitadoarroz.com.br e do APP Colheita do Arroz.

Fonte: Agência AgroEffective