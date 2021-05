Inicia o programa de Horas Máquinas em Ivorá

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá deu início ao projeto de Horas Máquinas. Conforme a titular da pasta Cheila Zanon, o início se deu na propriedade de Silvana Venturini, na comunidade da Linha Um.

“O Projeto consiste na execução de serviços de horas máquinas de retroescavadeira hidráulica e trator esteira para atender as demandas das propriedades rurais do município”, explica a secretária acrescentando que, neste ano serão atendidas 526 horas máquinas, distribuídas em 186 propriedades rurais, sendo que todas as famílias inscritas serão atendidas.

“No que se refere a quantidade de horas máquinas por família a Secretaria optou em fazer um sistema de classificação, com base nas horas recebidas nos anos de 2019 e 2020, onde as famílias, que receberam mais horas nestes anos anteriores, em 2021 receberão menos, na tentativa de equilibrar este déficit ao longo dos anos”, destaca Cheila, lembrando que, nem todas as famílias, nos anos anteriores, foram atendidas.

De acordo com Cheila este ano o programa subsidiará, 50% do valor, de uma até seis horas máquinas, sendo que serão emitidas as ordens de serviço, individualmente, para cada família, constando as horas, que serão destinadas a cada uma.

Os serviços iniciaram agora em maio, sendo que o contrato vai até final de setembro e a Secretaria está organizando o cronograma de serviços, tentando priorizar as culturas imediatas; como pastagens e trigo; após fumo e, posteriormente, soja e milho.

A secretária afirma que, qualquer dúvida a pasta está a disposição e que está sendo fiscalizada a execução dos trabalhos.

“O trator esteira começou os trabalhos e, em breve, está chegando mais máquinas para dar continuidade”, finaliza a secretária.

Fonte: Prefeitura de Ivorá