Inicia nesta quarta-feira o atendimento em horário estendido no Posto de Saúde Central de Agudo

A Prefeitura de Agudo lançou o Atender+, um programa que estende o horário de funcionamento do Posto de Saúde Central até as 20h todas as quartas-feiras. A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que não conseguem atendimento durante o horário comercial.

No Atender+, você conta com, procedimentos de enfermagem, atendimento médico e odontológico, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), exames preventivos, atualização de cadastros e Cartão SUS, acolhimento para demanda espontânea, emissão de receitas e solicitação de exames, e dispensa de medicamentos na Farmácia Básica Municipal.

O primeiro atendimento em turno estendido já será realizado nesta quarta-feira, 5 de março. O prefeito Luis Henrique Kittel destacou a importância da iniciativa para o acesso à saúde dos agudenses. “A saúde é uma prioridade do nosso governo e é nosso compromisso garantir um atendimento mais humanizado e eficiente para a população de Agudo”, disse o gestor.

Para a secretária de Saúde, Camila Kirinus Carvalho, os benefícios do programa serão sentidos principalmente por aqueles que não conseguem acessar os serviços básicos de saúde em horário comercial. “Ampliar o horário significa mais conforto e acolhimento para os pacientes e o Atender+ vem para oferecer um atendimento com mais qualidade e acessibilidade, atendendo uma demanda importante da nossa comunidade”, finaliza Camila.

Fonte: Prefeitura de Agudo