Inicia em Restinga Sêca o “Curso de Facilitadores de Círculo de Construção de Paz em Situações Complexas/Conflitivas”

Teve início na última quinta-feira, dia 24, as atividades do “Curso de Facilitadores de Círculo de Construção de Paz em Situações Complexas/Conflitivas” em Restinga Sêca. As aulas ocorrem junto ao Polo Educacional Superior, promovido pelo Núcleo de Práticas Restaurativas de Restinga Sêca (Nupra) e Secretaria Municipal de Educação.

O curso tem um encontro por mês, com o objetivo de formar facilitadores capazes de gerenciar situações conflitivas e promover a cultura da paz por meio de práticas restaurativas.

A atividade é direcionada aos profissionais de áreas como educação, direito, assistência social, entre outros. Entre os conteúdos ministrados está a Justiça Restaurativa: Teoria, valores e princípios; metodologia dos Círculos de Construção de Paz; estudos de caso: aplicações práticas em contextos diversos; Justiça Restaurativa e vitimologia; e planejamento e supervisão de círculos complexos.