Inicia a pavimentação da Rua dos Pinus, em Faxinal do Soturno

Iniciou neste mês de maio pela Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno a remoção da pavimentação existente na Rua dos Pinus, entre a ERS-149 e a Rua do Horto, na Vila Verde Teto, a qual se encontrava em condições inadequadas de uso, com irregularidades.

Com uma área total de 2.543,38m² referente à via, a obra inicial, que vem sendo realizada pelo município, conta com a remoção da pavimentação existente, escavação e limpeza da rua para colocação de cascalho, compactação e nivelamento do local para posteriormente receber a nova pavimentação, a qual será em blocos de concreto intertravado. As pedras removidas do local serão reaproveitadas em outras vias do município.

A empresa que for vencedora da licitação – que está aberta – será responsável pela execução do projeto de pavimentação e de construção da calçada (passeio público). O custo estimado da obra é de R$ 410.687,99, com previsão de conclusão para setembro de 2023.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno