Inicia a obra de recuperação do teleférico de Dona Francisca

Iniciou neste mês de dezembro a obra de reforma do teleférico de Dona Francisca. A ação busca fomentar o turismo local, gerar renda ao município e divulgar a área que fica em um dos pontos altos da cidade.

Inaugurado no ano de 1996, quando funcionou apenas por cerca de um ano, os recursos para a reforma do equipamento foi disponibilizado por meio do programa “Avançar no Turismo”, do Governo do Estado, quando terá um aporte financeiro de R$ 677 mil e com contrapartida do município franciscano de R$ 357 mil, somando mais de R$ 1 milhão de recursos aplicados na obra.

A assinatura da Ordem de Serviço para a empresa Zucchetto Engenharia Industrial Ltda., de Santa Cruz do Sul, iniciar a reforma ocorreu no último dia 20 de dezembro, em ato realizado no gabinete do prefeito Olavo Cassol.

Conforme a Prefeitura de Dona Francisca, “na eminência da região da Quarta Colônia ter o reconhecimento do selo de Geoparque Unesco, o município cada vez mais deverá buscar alternativas atraentes para atender de maneira satisfatória o fluxo de turistas que certamente visitarão a região”.

Teleférico é um meio de transporte que utiliza um assento com roldanas fixado em cabos de aço para deslocamento de pessoas de um terminal até outro ponto.