Inicia a obra de pavimentação em volta da Praça Florinaldo Rohde em Paraíso do Sul

Teve início a obra de calçamento da Rua Francisco Fick e de trecho da Avenida Tiradentes, envolta da Praça Florinaldo Rohde, em Paraíso do Sul. Os recursos, da ordem de R$ 232.380,95 são de emenda parlamentar do deputado federal, Giovani Feltes, via Ministério do Turismo e, com contrapartida da Prefeitura Municipal de R$ 9.619,05.

O valor total da obra é de R$ 354.940,71, destes R$ 134.116,75 de recursos próprios do Governo Municipal. A empresa responsável pelo serviço é C. H. Roggia Construções Ltda.

De acordo com a presidente do partido MDB em Paraíso do Sul, Patrícia Parreira, a emenda parlamentar foi intermediada pelo atual vice-prefeito, Paulinho Altermann.