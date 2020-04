Inicia a obra da cobertura metálica ao lado do Ginásio Municipal de Paraíso do Sul

Os trabalhos de construção da cobertura metálica, situada ao lado do ginásio municipal de esportes, estão em andamento em Paraíso do Sul. Na última segunda-feira, dia 13 de abril, a equipe da Empresa S & F Indústria Metalúrgica Ltda., concretaram metade da obra, com previsão de término desta primeira parte até a próxima segunda-feira, dia 20.

A equipe da Secretaria de Obras está auxiliando a empresa durante todo o processo de construção, tendo em vista, a importância desta cobertura metálica, que diminuirá os gastos em relação a locação de tablados e coberturas para a realização de eventos futuros, oferecendo uma estrutura de qualidade para uso da comunidade paraisense.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul