Inicia a corrida para as eleições 2020

Teve início no domingo, dia 27, o período para a campanha eleitoral dos candidatos a eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores.

De acordo com informações do site http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, na região, o município com maior número de candidatos é Agudo com quatro concorrentes a majoritária. Dona Francisca e Formigueiro contam com três candidatos cada um. Os municípios de Restinga Sêca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul e Silveira Martins terão dois candidatos a majoritária. E São João do Polêsine tem com apenas uma candidatura. Outra curiosidade é o fato de três mulheres concorrem ao cargo de vice-prefeita de Dona Francisca.

A propaganda política no rádio e na televisão inicia no dia 9 de outubro. As eleições serão no dia 15 de novembro em em primeiro turno e 29 de novembro em segundo turno.

Confira abaixo os candidatos a prefeito e vice e o número de concorrentes ao cargo de vereadores nos municípios da região.

Agudo

Ari Alves Anunciação e Vilson Dias, o Luxinho

Antonio Lauro Kummer e Solange Helena Klusener

Luiz Henrique Kittel e Pedro Muller

Rui Milbradt e Luivonir Dornelles

Vereador – 61

Dona Francisca

Milton Inácio da Silva (Bito Rosa) e Catiane Ferreira

Olavo José Cassol e Marizanda Gripa Schio

Saul Antonio Dal Forno Reck e Eliane Hoppe

Vereador – 30

Faxinal do Soturno

Clovis Alberto Montagner e Lourenço Domingos Moro

Volnei Colvero Savegnago e Erli Edino Barbieri (Nené)

Vereador – 35

Formigueiro

Jocelvio Gonçalves Cardoso (Xirú) e Gilson Murilo Belmiro Severo.

Marcelo Motta e Elvio da Silva Machado

Valdair Bortoluzzi Simões e Marlene Mello

Vereador – 40

Ivorá

Saulo Piccinin e Jordano Pase Moro

Vera Beatriz Rossato e Marcos Copetti

Vereador 26

Nova Palma

Adroaldo José Santi e Mardonio Ferigolo

Andre Luiz Rossato e Valcenir Giovelli

Vereador – 28

Paraíso do Sul

João Ricardo da Rosa (Dodo) e Claiton Muller (Brits)

Artur Arnildo Ludwig e Arnildo Alberto Schunemann (Shimango)

Vereador – 41

Restinga Sêca

Lauro Marquet e Marcelo Flores

Paulo Ricardo Salerno e professor Vilmar Foletto.

Vereador – 53

São João do Polêsine

Matione Sonego e Milvo Vizzotto

vereador – 21

Silveira Martins

Ana Cassia Scalcon e Gustavo Weber

Fernando Luiz Cordero e Sadi Tolfo

Vereador – 24