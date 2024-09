Inicia a construção de casas populares em Faxinal do Soturno por meio da campanha “Fé no Rio Grande”

Teve início na semana passada a construção de casas populares em Faxinal do Soturno destinada para as famílias atingidas pela enchente dos meses de abril e maio deste ano. Ação é realizada por meio da campanha “Fé no Rio Grande”, idealizada com parceria da Associação São Pio de Pietrelcina e apoio da Construtora Jobim.

Localizada em uma área na Vila Verde Teto, na entrada da cidade, o espaço pertence ao município e teve a adequação da infraestrutura com redes de água, esgoto e energia elétrica realizada por parte da Prefeitura de Faxinal do Soturno. No local serão construídas cinco casas populares no estilo chalé misto de madeira e alvenaria com 30m², compostas de dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro.

Conforme Clovis Montagner, prefeito de Faxinal do Soturno, a seleção das famílias que irão receber os imóveis passa pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual seguirá diversos critérios relacionados à vulnerabilidade social para a definição dos beneficiários. Ainda conforme o prefeito, o município já está cadastrado no Estado e União para ser contemplado com outras moradias.

Para participar da campanha “Fé no Rio Grande”, basta acessar o site www.fenoriogrande.com.br e adquirir cupons da sorte ao valor de R$ 8,00 cada. A renda arrecadada será revertida na construção de casas populares. A promoção iniciou no dia 28 de maio e segue até o dia 28 de novembro. Já o sorteio de dois apartamentos localizados em Santa Maria e uma joia da HStern ocorrerá no dia 30 de novembro.