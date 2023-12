Incluindo ultrassom e cadeiras odontológicas, Prefeitura de Agudo compra novos equipamentos para equipar saúde do município

Com o objetivo de proporcionar um atendimento mais eficiente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura de Agudo está realizando durante 2023 um significativo investimento na aquisição de novos equipamentos permanentes para os postos de saúde do município. A iniciativa visa aprimorar os serviços de saúde oferecidos à população.

Os equipamentos foram adquiridos através de processos licitatórios, um realizado em julho e outro em dezembro. Destaca-se a compra de andadores, cadeiras de rodas, gerador portátil, foco refletor, mesa ginecológica, no-break, armários, ar condicionado, notebooks, impressoras, câmara para conservação de imunobiológicos e, especialmente, um ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica. Esses investimentos visam a modernização e a adequação das instalações, proporcionando um ambiente mais propício para a realização de exames e procedimentos médicos.

Destacando-se entre esses avanços está a aquisição do Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica, um equipamento de alta tecnologia que será incorporado pela primeira vez na atenção básica do município. O equipamento representa um avanço significativo para os serviços de diagnóstico, permitindo a realização de exames mais precisos. A previsão de entrega é de noventa dias.

A secretária de saúde, Graciela Barchet, enfatiza a importância da aquisição para a comunidade. “Estamos felizes com a possibilidade de inclusão do ultrassom em nossa atenção básica, que nos possibilitará realizar exames diagnósticos de forma mais rápida e eficaz, contribuindo para um diagnóstico precoce e um tratamento mais assertivo”, destaca.

Na área odontológica, a Prefeitura também adquiriu novos materiais para equipar a rede de atenção. Entre eles, destacam-se uma autoclave, cadeiras odontológicas completas, fotopolimerizador de resinas, ultrassom odontológico, compressor odontológico e um aspirador de secreções elétrico móvel. Esses recursos contribuirão para fortalecer a qualidade dos serviços prestados pela dentista, proporcionando um atendimento mais completo e eficaz.

O prefeito Luís Henrique Kittel também destaca a relevância desse investimento para a comunidade de Agudo. “A saúde é uma das prioridades da nossa gestão. Esses novos equipamentos vão impactar positivamente a vida das pessoas, proporcionando um atendimento mais ágil, eficiente e humanizado”, ressalta Kittel. “Estamos comprometidos em promover o bem-estar da população de Agudo”, finaliza.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Agudo reafirma seu compromisso com a saúde pública, investindo em infraestrutura e tecnologia para garantir que a população tenha acesso a serviços de qualidade. As compras são realizadas através recebimento de Emendas Parlamentares do senador Luis Carlos Heinze e do deputado federal Giovani Feltes.

Fonte: Prefeitura de Agudo