Inaugurada a nova sede do Cras de Nova Palma

Na manhã do último domingo, dia 20, aconteceu a cerimônia de inauguração oficial da nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Nova Palma.

Realizado pela parte da manhã, o evento contou com a presença do deputado estadual Beto Fantinel e do deputado federal Osmar Terra, o qual intermediou o recurso do Ministério da Cidadania para a obra, o qual que teve o valor total de R$ 293 mil.

Na ocasião, o prefeito André Rossato falou da importância desse novo espaço para o atendimento na área de assistência social no município e agradeceu a parceria que os deputados vêm tendo com Nova Palma.

Além das autoridades políticas citadas, participaram do ato de desenlace da fita inaugural o presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Cassol, e a secretária municipal da Saúde e Assistência Social, Kelli Cancian.

A nova sede do Cras está localizada próximo ao Distrito Industrial de Nova Palma.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma