Inaugurado o Centro Terapêutico Bem Viver de Paraíso do Sul

Na tarde da última segunda-feira, dia 12, foi inaugurado em Paraíso do Sul, o Centro Terapêutico Bem Viver. O novo espaço para a melhora da qualidade de vida da população está localizado na Rua Max Ratzlaff, em frente à Prefeitura.

O local atenderá a comunidade das 8h às 11h30min e das 13h às 17h30min, de segunda a sexta-feira, e serão oferecidas inicialmente as Terapias Integrativas como Meditação, Reiki, Aromaterapia, Cromoterapia, Imposição das Mãos, terapias em grupo e comunitárias.

A proposta do Centro Terapêutico Bem Viver é trabalhar na prevenção, promoção e recuperação da saúde, lembrando que esta é uma política criada pelo Ministério da Saúde e foi ampliada para todo o país, trabalhando o equilíbrio do corpo e mente.

A Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem trabalhando para a implementação destas práticas no município com o intuito de proporcionar um local onde a comunidade possa receber um atendimento que foque na prevenção dos males que possam afetar a saúde física dos indivíduos, levando em conta toda gama de possibilidades que as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) proporcionam para a assistência em saúde.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul.