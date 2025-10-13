Inaugurado novo espaço de valorização do turismo e dos produtos locais de Agudo

A Prefeitura de Agudo inaugurou, no último sábado (11), o Volkslager — Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, um novo marco para o fortalecimento do turismo e da produção local. O espaço foi construído no âmbito do Programa A Hora do Turismo, com área de 78,84 m², e representa um investimento de cerca de R$ 200 mil, fruto do Contrato de Repasse, firmado entre o Ministério do Turismo e a Caixa Econômica Federal, com emenda parlamentar do deputado Marcel van Hattem e contrapartida de recursos próprios do Município.

A obra faz parte de um conjunto de investimentos voltados a estruturar e impulsionar o setor turístico de Agudo. O local, que em breve será concedido à iniciativa privada, abrigará a comercialização de produtos coloniais, alimentos típicos e itens ligados à identidade cultural e gastronômica da região.

Segundo o prefeito Luís Henrique Kittel, o Volkslager simboliza a união entre tradição, empreendedorismo e desenvolvimento econômico. “Esse espaço é um ponto de encontro entre a nossa história, o talento da nossa gente e o futuro do turismo de Agudo. Aqui, o visitante vai encontrar a essência da nossa terra, os sabores, os aromas e a hospitalidade que nos representam”, destacou.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Fernando Dickow, ressaltou o impacto da iniciativa para os produtores locais. “O Volkslager abre novas oportunidades para quem vive do campo e transforma sua produção em renda e qualidade de vida. É um espaço que conecta o turismo com a agricultura familiar e valoriza o trabalho de quem mantém viva a cultura e o sabor da nossa região”, disse.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte, Luivonir Dorneles, enfatizou o papel estratégico do novo centro na rota turística municipal. “O Volkslager é mais uma etapa na consolidação de Agudo como destino turístico da Quarta Colônia. Ele se soma a ações como o Dinofest, o Espaço dos Dinos, a Volksfest e a Festa do Moranguinho e da Cuca, fortalecendo nossa marca e oferecendo mais uma experiência autêntica para moradores e visitantes”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Agudo