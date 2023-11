Inaugurada em Restinga Sêca a “Sala de Inovação”

O município de Restinga Sêca inaugurou, na manhã desta quinta-feira, 23, a Sala de Inovação, viabilizada pelo Projeto de Cooperação Internacional InovaJuntos, realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Conforme o Supervisor de Captação de Recursos e Projetos, Andrey Guidetti, a participação no projeto iniciou em 2021, com o cadastro do município, vindo a integrar o quadro definitivo de municípios participantes no ano de 2022, ano em que também ocorreram as primeiras participações de Restinga Sêca nas missões técnicas do InovaJuntos, tanto no Brasil como em Portugal, visando a troca de experiências para solução de problemas compartilhados pelas cidades.

O espaço onde estará situada a Sala de Inovação é no coworking da Estação Férrea, que contará com equipamentos, entre móveis e dispositivos eletrônicos doados pela CNM.

Segundo o Secretário de Planejamento, Pedro Monego, o espaço escolhido se deve à condição da Estação Férrea, enquanto Sala do Empreendedor com Selo Diamante, do Sebrae. A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte, Shaiane Dotto, ressaltou o trabalho que já é realizado visando o desenvolvimento do empreendedorismo, dando suporte aos MEIs, realizado na Estação e que agora agrega mais uma importante ferramenta de trabalho. O Vice-Prefeito Vilmar Foletto enalteceu o uso do espaço que une o poder público à iniciativa privada, de modo a promover a inovação e o empreendedorismo, dando suporte a empresas de diversos portes, objetivando o desenvolvimento da cultura empreendedora na comunidade.

A Assessora Internacional do InovaJuntos, Lorenna Cavalcante referendou Restinga Sêca como um dos municípios mais participativos dentro do projeto, vislumbrando o benefício da comunidade diante da entrega do novo espaço, também destacando que o município está cooperando internacionalmente com outras cidades. O Consultor do InovaJuntos, Henrique Reichert exaltou o destaque nacional de Restinga Sêca como um município inovador e que já trabalha a valorização do empreendedorismo, congregando o espaço de inovação com o trabalho de preservação cultural realizado na Estação do Empreendedor.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca