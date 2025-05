Inaugurada a Sala do Empreendedor em Paraíso do Sul

Agora, os empresários de Paraíso do Sul contam com a Sala do Empreendedor, resultado de uma parceria da Prefeitura de Paraíso do Sul e Sebrae-RS. O espaço, localizado na Prefeitura, foi inaugurado na segunda-feira, 05, em evento inserido nas comemorações do aniversário de 37 anos do Município. No local, o servidor da Prefeitura, Moises Bullow, fará o atendimento diário exclusivo aos empreendedores, com o objetivo de simplificar e desburocratizar o processo de registro e licenciamento de empresas, servindo ainda como um canal de interação da Prefeitura com os empresários.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais e regionais. Conforme o Gestor de Políticas Públicas do Sebrae-RS, Michel Kesseler, a ideia pela Sala do Empreendedor surgiu durante uma visita institucional ao Prefeito, Claiton Cleo Müller (Brittes), ainda no início deste ano. Desde lá, a Administração e o Sebrae realizaram os trâmites legais e a capacitação do servidor que estará atendendo no local. “A Sala do Empreendedor não está limitada à emissão de alvarás, ela concentra ainda oportunidades de compras públicas para as micro e pequenas empresas, dar orientação sobre crédito, oferecer capacitações e agregar outros serviços para as empresas, agregando diversos atores nesse espaço.”, disse Kesseler.

Em seu discurso, Brittes destacou que apoiar o empreendedorismo é uma das metas da atual Administração e a inauguração da Sala do Empreendedor é um passo importante para o fortalecimento da economia local, ao promover o empreendedorismo e o desenvolvimento das empresas. Também estiveram presentes na inauguração, o vice-presidente da Federasul Região Central, Aírton Leonardo Wilhelm; o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo, Maurício Barchet e a coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora de Agudo, empresária, Iza Dickow, além das autoridades e empreendedores locais. Antes do descerramento da fita inaugural, a Sala do Empreendedor recebeu a benção dos pastores, Arno Stelter e Leomar Santos.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul