Inaugurada a reestruturação dos banheiros da Escola Aldo Rohde, em Paraíso do Sul

A Administração Municipal de Paraíso do Sul fez uma entrega importante para comunidade escolar da Escola Municipal Aldo Rohde, da Boa Vista Norte. Durante a Festa da Família, realizada no último sábado, dia 4, foi inaugurada a reestruturação dos banheiros masculino e feminino utilizados pelos estudantes.

Conforme a secretária municipal de Educação, Mara Aparecida Pavanatto Cardoso, logo no início da atual gestão, o Círculo de Pais e Mestres (CPM), apresentou o pedido. No banheiro masculino, por exemplo, não existiam divisórias internas. Com o serviço da equipe da secretaria de Obras e com recursos próprios da Prefeitura, foram trocadas as portas externas, instaladas divisórias de alvenaria e revestidas as paredes internas.

“Oferecemos mais dignidade, conforto e modernidade aos nossos estudantes”, disse o prefeito Claiton Müller. O Brittes. Na oportunidade, ele anunciou que o próximo investimento na Aldo Rohde será a instalação de câmeras de vigilância. “Estamos com projetos para monitoramento em todas as nossas escolas municipais, atendendo outra antiga reivindicação da área da Educação em nosso Município”, finalizou Brittes.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul