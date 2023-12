Inaugurada a ampliação da Unidade Básica de Saúde de Nova Palma

Em cerimônia realizada na última sexta-feira, dia 22, ocorreu a inauguração da ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) – Dr. Adroaldo Carús Fiori – de Nova Palma, localizada na Rua Raimundo Aléssio.

Contando com a presença de diversas autoridades municipais e regionais, ato contou com os descerramentos das placas relativas à ampliação da UBS e da farmácia. Os recursos para as obras são provenientes do Governo do Estado, quando o município novapalmense recebeu o valor de R$ 325.482,07 do Projeto Rede Bem Cuidar para a ampliação da UBS. Já por meio do Programa Farmácia Cuidar Mais, foi repassado o valor de R$ 110 mil para aquisição de equipamentos, materiais permanentes, ampliação e melhoria da farmácia da UBS, sendo R$ 61.541,87 somente para a ampliação.

Conforme a Prefeitura de Nova Palma, a cerimônia de inauguração contou com a presença de André Rossato, prefeito de Nova Palma, e do vice-prefeito Valcenir Giovelli, bem como de Kelli Cancian, secretária municipal da Saúde. Além disso, ato teve a presença de Fabricia Costa, representante da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS), entre outras autoridades.