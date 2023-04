Inaugurada a ampliação da Escola Carlos Altermann, em Paraíso do Sul

Na última segunda-feira, dia 24, ocorreu a inauguração da ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Altermann, na localidade de Mangueirinha, interior de Paraíso do Sul.

Foram inauguradas três novas salas de aulas e sanitários que serão de grande valia para melhor acomodar os 160 alunos matriculados no educandário. Com a ampliação, os professores poderão adequar e organizar o espaço para a realização de atividades de ensino e recreativo, estimulando o rendimento e desempenho do aluno.

Na oportunidade, as autoridades também puderam discutir a respeito de novos projetos, como a criação de uma horta escolar, importante para ensinar os alunos o funcionamento do plantio e colheita dos alimentos que consomem e a construção de uma cisterna para amenização das dificuldades enfrentadas com a estiagem.

No evento se fizeram presentes o prefeito Artur Ludwig, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt, secretários municipais, vereadores, diretores da Rede Municipal de Ensino, professores, alunos, membros do Círcula de Pais e Mestres (COM), comunidade local, presidente do Conselho Municipal de Educação, Pastor Arno, Chefe Municipal da Emater, Pedagogos e funcionários.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul