Inauguração e bênção da restauração da Igreja Matriz de Nova Palma será dia 4 de outubro

A Paróquia Santíssima Trindade de Nova Palma promove no domingo, dia 4 de outubro, a missa de inauguração e bênção da restauração da Igreja Matriz. A celebração será a partir das 10h30min e será presidida pelo arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert.

Depois de seis meses de interrupção, as missas voltarão a ser celebradas na matriz. A igreja esteve fechada para a reforma das pinturas artísticas. O minucioso trabalho de restauração das pinturas artísticas foi realizado por Valcir e Fábio Santin (pai e filho respectivamente), naturais de Iraceminha/SC. O trabalho chama a atenção pela riqueza dos detalhes e impressionam pela semelhança com as pinturas originais feitas em 1955 pelo pintor italiano Ângelo Lazarini, e que já apresentavam o desgaste do tempo.

Conforme o pároco de Nova Palma, padre Saulo Faccin, o trabalho de restauração de toda a parte interna da Igreja Matriz, teve início há cerca de dois anos e deverá ter um investimento total de cerca de R$ 500 mil, sendo R$ 165 mil para a primeira etapa com a reforma do piso, dos bancos e pintura dos altares; R$ 250 mil para a restauração das pintura; e cerca de R$ 50 mil para a finalização dos trabalhos com a nova instalação elétrica, retoques no piso, instalação do novo sistema de som e outros serviços de acabamento.

Durante toda semana acontece venda de pães e cucas no Salão Paroquial e na sexta-feira, dia 2 terá venda de porco e frango assados. Para o domingo o Conselho Paroquial estará organizando a venda de risoto e galeto para levar para casa. As fichas devem ser adquiridas com antecedência na secretaria da Paróquia.