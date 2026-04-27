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Inauguração do Ecomuseu de Silveira Martins valoriza memória local

Neste domingo, dia 26, Silveira Martins viveu um momento marcante dentro da programação oficial dos 149 anos da imigração italiana na Quarta Colônia: a inauguração do Ecomuseu, localizado na Rua Siqueira Campos, a tradicional “Rua das Rosas”, porta de entrada para o centro da cidade. O ato oficializou o espaço como um equipamento cultural permanente, reforçando seu papel como guardião da memória local. A entrega ocorreu após a recente manutenção das peças que compõem o acervo, garantindo melhor preservação e valorização do material histórico.

A cerimônia foi também um tributo ao idealizador do espaço, Enio Zago (in memoriam). Com dedicação voluntária, ele reuniu objetos, histórias e símbolos que hoje ajudam a contar a trajetória da comunidade silveirense. Graças ao seu trabalho de coleta e montagem, o Ecomuseu passa a integrar o circuito cultural da cidade, oferecendo mais uma opção de visitação para moradores e turistas.

Em um dos momentos mais emocionantes da inauguração, Cleci Zago, esposa de Enio, recebeu uma placa simbólica em reconhecimento ao legado deixado pelo marido. Amigos, familiares e lideranças comunitárias acompanharam a homenagem, tornando a inauguração ainda mais significativa. A cerimônia contou ainda com palavras de carinho e memória proferidas por Moacir Zanini, que emocionou o público ao relembrar o comprometimento e a paixão de Enio pela preservação cultural.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins

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