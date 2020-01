Impostos podem ser pagos em cota única com descontos de 20% em Agudo

Os agudenses já podem quitar os tributos do município, relativos ao exercício de 2020, com desconto de 20%, em cota única.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e a Taxa de Vistoria Anual (Alvará) vencem no dia 31 de janeiro.

Após esta data, o pagamento do IPTU pode ser feito com 10% e vencimento em 2 de março e 5%, tendo como limite o dia 31 de março. Para quem optar em parcelar, poderá fazê-lo em cinco vezes, sendo os vencimentos em: 30 de abril, 30 de junho, 31 de agosto, 3 de novembro e 30 de dezembro.

O ISSQN e o Alvará também podem ser parcelados em duas vezes, com os vencimentos nos dias 2 de março e 31 de julho.

A Taxa de Vistoria Sanitária tem como vencimento, único, em 30 de abril.

As guias de pagamento estão à disposição dos contribuintes no setor de arrecadação do Centro Administrativo Municipal.

O valor arrecadado deverá ser investido em saúde, educação, infraestrutura e outros.

Fonte: Prefeitura de Agudo