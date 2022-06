Iluminação das ruas de Dona Francisca começa a receber lâmpadas de Led

Foto: Prefeitura de Dona Francisca

Iniciou na última quarta-feira, dia 15, em Dona Francisca, a substituição das lâmpadas de vapor de sódio pelas de Led no sistema de iluminação das ruas da cidade.

Com uma ação da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, o objetivo é tornar a rede de iluminação do município mais moderna, econômica e eficiente. O ponto de partida do trabalho foi em frente à Igreja Matriz e seguirá por toda a Av. 17 de Julho nos próximos dias.

As lâmpadas retiradas serão instaladas em ruas que ainda carecem de iluminação.