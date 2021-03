IFSul oferece vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional a distância

Estão abertas as inscrições para 20 mil novas vagas em dez cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – IFSul.

Gratuitos e a distância, os cursos têm como objetivo promover a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de abril ou até o preenchimento das vagas.

Para se inscrever, os interessados deverão ter escolaridade mínima de Ensino Fundamental I (1º a 5º ano) ou II (6º ao 9º ano) ou Ensino Médio, dependendo do curso escolhido. A documentação de comprovação da escolaridade mínima poderá ser anexada no ambiente virtual ou entregue no polo/câmpus do estudante após o retorno das atividades presenciais no IFSul. É permitida a matrícula em mais de um curso.

Confira os cursos ofertados:

Agente Cultural

Agente de Gestão de Resíduos Sólidos

Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet

Agricultor Familiar

Assistente de Logística

Assistente de Recursos Humanos

Auxiliar Pedagógico

Editor de Animação

Editor de Projeto Visual

Programador de Sistemas

>> CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A SUA INSCRIÇÃO

>> CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O EDITAL

Fonte: IFSUL