IFSul abre inscrições para Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados

O Polo Educacional Superior de Restinga Sêca, em parceria com o Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), abriu o período de inscrições para o processo seletivo ao curso de Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados.

Ofertado na modalidade de Educação à Distância, por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), o curso, que é gratuito, tem 612 vagas, sendo metade destinada a servidores do próprio instituto e a outra metade ao público externo. As vagas ofertadas serão distribuídas em 17 polos do IFSul e da UAB, dentre eles o Polo de Restinga Sêca.

As inscrições para a seleção estão abertas até o dia 20 de novembro e a seleção será realizada por meio de prova de títulos. Todos os detalhes estão disponíveis no edital www.ifsul.edu.br

Fonte: Polo UAB Restinga Sêca